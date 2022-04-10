Дембеле сделал 9 ассистов в 2022 году. Лишь у Месси столько же в топ-5 лиг

Усман Дембеле сравнялся с Лионелем Месси по числу голевых передач в 2022 году. Французский полузащитник отметился одной результативной передачей в матче «Барселоны» против «Леванте» (3:2) в Ла Лиге.
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