Организаторы и участники Кубка Алтайского края по дрифту на радио DFM расскажут об автошоу

Масштабные гонки, которые пройдут в четыре этапа, состоятся 1 июня на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета" Во вторник, 27 мая, с 15:00 до 16:00 на радио DFM организаторы и участники дрифт-этапа Кубка Алтайского края расскажут, как пройдут гонки и какие сюрпризы ожидают зрителей масштабного автошоу.