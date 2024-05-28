В рамках благотворительной акции «Время добрых дел» орловские общественники и полицейские посетили подшефные школы-интернаты

Там они приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию учебного года. В рамках ежегодной благотворительной акции «Время добрых дел» сотрудники регионального УМВД совместно с коллегами из ОМВД России по Кромскому району с подарками и поздравлениями навестили воспитанников подшефной Кромской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.