Ротенберг о СКА: «У нас есть белорусский Гарет Бэйл – Алистров, он бежит вперед, и на этой же скорости – домой. Система работает, пару винтиков надо подкрутить перед плей-офф»

СКА обыграл «Торпедо» (3:2 Б) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Если в первой половине чемпионата СКА – это обилие голов, «бразильский» хоккей, то в последних матчах было грустно, что СКА не забивает ни 5, ни 6, ни 7 шайб.