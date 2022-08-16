В ХМАО Югре жители ДНР и ЛНР приняли присягу гражданина Российской Федерации

Вчера в ОМВД России по г. Нягани прошла церемония принятия присяги на верность Российской Федерации. Двое граждан, вынужденные покинуть Луганскую и Донецкую народные республики, поклялись соблюдать Конституцию и законодательство России, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ, уважать культуру страны, историю и традиции.