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Кровавый аргумент для Путина: Трамп нашел последнее применение Зеленскому

Кровавый аргумент для Путина: Трамп нашел последнее применение Зеленскому

Кирилл Стрельников Несколько дней назад, когда православные россияне отмечали Рождество, американский мозговой центр Council of foreign relations (CFR) совместно с Фондом Карнеги* опубликовал доклад, который подводит смысловую черту под итогами и перспективами участия Запада в конфликте на Украине.

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Комментарии
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Стефания Новак
Ужас! А мы еще играем в порядочность? Уважаемый Путин  опомнись! Хватит им верить!
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