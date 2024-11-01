Работника калужской колонии будут судить за взятку и превышение полномочий

В ближайшее время в Калужской области суд рассмотрит материалы уголовного дела в отношении теперь уже бывшего сотрудника исправительной колонии, его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.
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