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Работника калужской колонии будут судить за взятку и превышение полномочий

Работника калужской колонии будут судить за взятку и превышение полномочий

В ближайшее время в Калужской области суд рассмотрит материалы уголовного дела в отношении теперь уже бывшего сотрудника исправительной колонии, его обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.

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