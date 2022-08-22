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"Спасала скорая": инцидент в центре Владивостока "всполошил" народ (фото)

"Спасала скорая": инцидент в центре Владивостока "всполошил" народ (фото)

Жители Владивостока рассказали о жестком инциденте в центре города, который буквально всполошил народ.

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