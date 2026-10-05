В России разработали 3D-принтер с автоматической сменой печатающих голов

Модульный 3D-принтер для печати разными материалами Специалисты и студенты РТУ МИРЭА разработали модульный 3D-принтер с системой автоматической смены печатающих голов.
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