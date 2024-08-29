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Замглавы ЦРУ Коэн допустил, что армия России освободит Красноармейск в ДНР

Замглавы ЦРУ Коэн допустил, что армия России освободит Красноармейск в ДНР

Заместитель директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, и допустил, что город будет освобожден армией РФ.

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