Тульским росгвардейцам передали автомобили и спецоборудование 

Врио губернатора Дмитрий Миляев встретился с сотрудниками Управления Росгвардии по Тульской области.Накануне, 29 августа, врио губернатора Дмитрий Миляев встретился с сотрудниками Управления Росгвардии по Тульской области.
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