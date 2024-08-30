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Тульские новости

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Тульским росгвардейцам передали автомобили и спецоборудование 

Тульским росгвардейцам передали автомобили и спецоборудование 

Врио губернатора Дмитрий Миляев встретился с сотрудниками Управления Росгвардии по Тульской области.Накануне, 29 августа, врио губернатора Дмитрий Миляев встретился с сотрудниками Управления Росгвардии по Тульской области.

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