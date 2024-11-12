Фестиваль «Пять вечеров» завершился высокотехнологичным концертом

Фестиваль Союза композиторов России «Пять вечеров» в Москве завершился мероприятием с эффектным названием «Гипнограмма» — концертом, в котором нашлось место электронике, бас-гитаре, мэппинг-проекциям и многому другому.
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