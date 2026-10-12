На Таймыре ищут отца троих детей, пропавшего при сплаве по реке в Арктике

Житель отдаленного северного поселка на Таймыре пропал во время сплава по арктической реке Хете. 62-летний отец троих детей Олег Бетту поехал на лодке на свою ферму в Затундре, но по пути бесследно исчез.
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