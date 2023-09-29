Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Мать-одиночка построила дачу площадью всего 12 квадратов — получилось идеально

Мать-одиночка построила дачу площадью всего 12 квадратов — получилось идеально

Эта дача площадью всего 12 квадратов находится на небольшом острове в Финском заливе. Домик удивляет не только своей площадью, но и атмосферой — 39-летняя хозяйка по имени Мирка умудрилась сделать это местечко максимально эффективным.

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Комментарии
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valentina sergeeva
Нас так и подталкивают к минимализму, как в ячейку. Дескать,   работайте, как пчёлки, - и хватит вам улья на всех!
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1 д.
Вадим Кузнецов
Разве же это плохо? Не все любят громадные хламохранилища
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1 д.
Марина Николаева
Воды нет, нет и сантерритории. 10 таких домиков и к концу лета в заливе будет рассадник различной заразы.
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10 час.

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