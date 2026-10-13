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С Покровом Пресвятой Богородицы 2026, красивые поздравления и картинки

С Покровом Пресвятой Богородицы 2026, красивые поздравления и картинки

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы! 14 октября 2026 года православные верующие, придерживающиеся юлианского церковного календаря, отмечают один из самых любимых осенних праздников.

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