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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» и «Фламенго» обсуждают трансфер Луиса Энрике за 30+5 млн евро. Вингер может стать самым высокооплачиваемым игроком бразильского клуба (Globo Esporte)

«Фламенго» и «Зенит» ведут переговоры о трансфере вингера  Луиса Энрике . Клубы обсуждают сумму в 30 миллионов евро и еще 5 млн в качестве бонусов за 25-летнего атакующего полузащитника сборной Бразилии , сообщает Globo Esporte.

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