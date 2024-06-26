Собак на улице не держать: в Приморье тигр подобрался к придомовой территории

В Приморском крае продолжают появляться новости о тиграх, выходящих к людям. Однако если раньше люди просто находили следы или же хищники были замечены в лесополосе и у проселочных дорог, то сейчас все чаще местные жители жалуются на появление тигров недалеко от их домов.