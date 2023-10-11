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Зеленский переживает за страны НАТО, на которые нападёт РФ

Зеленский переживает за страны НАТО, на которые нападёт РФ

Запад может допустить фатальную ошибку, переключившись с Украины на Израиль. Оставив без помощи свой единственный щит от агрессивных намерений Путина завоевать Европу, обрекая Незалэжную на поражение, НАТО рискует получить русские войска на своей территории, заявляет Зеленский.

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ШКИПЕР
Нанюхавшись кокса , несёт пургу !
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