Пропалестинские активисты сорвали выступление Хабека в Берлине

Пропалестинские активисты вмешались в предвыборное мероприятие партии зеленых в Берлине, в котором принимал участие действующий вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, кандидат в канцлеры Роберт Хабек.
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