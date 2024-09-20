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Русская весна

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День народного единства белорусов — повод для «скорби» в Польше

День народного единства белорусов — повод для «скорби» в Польше

С 2021 года 17 сентября в Беларуси государственный праздник — День народного единства. Это дата освобождения Беларуси от польской оккупации и объединения этнических Западных и Восточных земель Республики в 1939 году.

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