Леброн Джеймс исполнил эффектный данк в матче с «Рокетс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором красивого данка в матче с «Рокетс» (130:139 ОТ). Пропустивший одну игру из-за болей в левом колене 37-летний Джеймс в среду вернулся в строй и оформил трипл-дабл.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх