Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Татьяна Маштакова
    ТМ И что такого? Пусть теперь запад попробует доказать, что это Россия сделала... Есть высший суд - вот он и свершился!Норвегию наказали...
  • Andrej Popp
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Угрозы Вэнса Китаю демонстрируют традиционное гегемонистское мышления во внешней политики США

Угрозы Вэнса Китаю демонстрируют традиционное гегемонистское мышления во внешней политики США

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