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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сычев о Соболеве: «Будет забивать, отдавать, выкладываться на поле – фанаты «Зенита» все простят и примут его» 

Форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака».  «Самое главное, что эта эпопея завершилась и Соболев снова играет.

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