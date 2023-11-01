В Луховицах зафиксировано массовое отравление детей в училище

В расположенном в Луховицах училище произошло массовое отравление детей. Предварительная причина — ротавирусная инфекция, о чем в среду, 1 ноября, сообщило главное следственное управление СК по Московской области.
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