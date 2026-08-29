ВС России разбомбили логистический центр «Фим сервис»

В Министерстве обороны России заявили, что российские войска разбомбили логистический центр «Фим сервис», склады которого использовались для хранения комплектующих ракет «Фламинго».
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