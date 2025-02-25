В Крыму ожидается потепление

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Потепление приходит на полуостров после почти месяца снегопадов и морозов, плюсовая температура установится днем в Республике Крым в течение ближайшей недели, сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.