В Крыму ожидается потепление

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Потепление приходит на полуостров после почти месяца снегопадов и морозов, плюсовая температура установится днем в Республике Крым в течение ближайшей недели, сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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