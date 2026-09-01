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Новости для Фанов

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Тот самый вечер в Сан-Франциско: почему 29 августа 1966 года стало точкой невозврата для The Beatles

Тот самый вечер в Сан-Франциско: почему 29 августа 1966 года стало точкой невозврата для The Beatles

Шесть десятилетий — достаточный срок, чтобы событие обросло мифами, домыслами и ностальгической дымкой.

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