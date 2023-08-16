В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить ребенка в медицинское учреждение

При несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения на ул. Советской в поселке Башмаково к автоинспекторам обратилась женщина, которая пояснила, что ее маленькая дочь, играя на детской площадке, оступилась и упала, повредив ногу.
При несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения на ул. Советской в поселке Башмаково к автоинспекторам обратилась женщина, которая пояснила, что ее маленькая дочь, играя на детской площадке, оступилась и упала, повредив ногу.
Свежие комментарии