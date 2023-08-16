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В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить ребенка в медицинское учреждение

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить ребенка в медицинское учреждение

При несении службы по обеспечению безопасности дорожного движения на ул. Советской в поселке Башмаково к автоинспекторам обратилась женщина, которая пояснила, что ее маленькая дочь, играя на детской площадке, оступилась и упала, повредив ногу.

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