Жительницу Херсонской области задержали за участие в крымско-татарском батальоне

В Херсонской области задержали 60-летнюю местную жительницу по подозрению в участии в "Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана" (организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации), воевавшего на стороне Украины.