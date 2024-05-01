Жительницу Херсонской области задержали за участие в крымско-татарском батальоне

В Херсонской области задержали 60-летнюю местную жительницу по подозрению в участии в "Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана" (организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации), воевавшего на стороне Украины.
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