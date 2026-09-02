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Аргументы и Факты

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Эксперты рассказали, как сохранить деньги на вкладах, если понизят ставку

Эксперты рассказали, как сохранить деньги на вкладах, если понизят ставку

Россиянам порекомендовали направить часть своих накоплений на вклады в банк. Об этом следует из комментариев экспертов отрасли в интервью URA.

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