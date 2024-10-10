Два майора: Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым набирает кандидатов для прохождения службы

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым набирает кандидатов для прохождения службыСимферополь: +73652291715Севастополь: +78692538734Евпатория +73656945084Ялта (Гурзуф) +73654205018Джанкой: +73656452120Основные требования:• граждане России, имеющие среднее (полное) общее образов.
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