🔜Крым начнёт развивать гастротуризм «Республика Крым подписала соглашение с Агентством стратегических инициатив о развитии гастротуризма в течение трёх лет.
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🔜Крым начнёт развивать гастротуризм «Республика Крым подписала соглашение с Агентством стратегических инициатив о развитии гастротуризма в течение трёх лет.