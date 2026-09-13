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Царьград

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Челябинцы потратили до 50 тыс. рублей на импульсивные покупки

Челябинцы потратили до 50 тыс. рублей на импульсивные покупки

В Челябинске 87% жителей совершали незапланированные покупки, выяснили аналитики Авито. Сожаление о таких тратах испытывали лишь 13% опрошенных, а наиболее дорогое спонтанное приобретение обошлось горожанам в среднем в 15 тыс.

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