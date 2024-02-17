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Посольство заявило Лондону о недопустимости вмешательства в дела РФ

Посольство заявило Лондону о недопустимости вмешательства в дела РФ

Вмешательство зарубежных государств во внутренние дела РФ недопустимо, заявили в МИД Великобритании российские дипломаты, комментируя заявления Лондона о причинах смерти блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

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