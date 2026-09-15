В ИКИ РАН рассказали, где этой осенью можно увидеть северное сияние

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Сергей Богачёв рассказал, что этой осенью лучшие шансы увидеть северное сияние будут в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, районе Санкт-Петербурга и на севере Сибири.