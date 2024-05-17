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Чем запомнился Нурлан Ногаев на посту акима Мангистауской области

Чем запомнился Нурлан Ногаев на посту акима Мангистауской области

Нурлана Ногаева на должность акима Мангистауской области назначили в сентябре 2021 года. На это пост чиновник пришел, имея в послужном списке опыт работы акима в Западно-Казахстанской, Атырауской областях и министра энергетики.

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