Чем запомнился Нурлан Ногаев на посту акима Мангистауской области

Нурлана Ногаева на должность акима Мангистауской области назначили в сентябре 2021 года. На это пост чиновник пришел, имея в послужном списке опыт работы акима в Западно-Казахстанской, Атырауской областях и министра энергетики.
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