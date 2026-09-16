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ФедералПресс

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«Худшее при моей жизни»: Карлсон объяснил, как Зеленский превратил Украину в колонию Запада

«Худшее при моей жизни»: Карлсон объяснил, как Зеленский превратил Украину в колонию Запада

ВАШИНГТОН, 16 сентября, ФедералПресс. Западноевропейские страны оказались на грани катастрофы из-за некомпетентности и коррумпированности собственного руководства, а киевский режим окончательно продал Украину иностранным корпорациям.

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