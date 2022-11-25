Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Общественники призвали убрать ЛГБТ-сцены из третьей части "Фантастических тварей"

Общественники призвали убрать ЛГБТ-сцены из третьей части "Фантастических тварей"

Движение "Зов народа" обратилось в Минкульт из-за пропаганды ЛГБТ в "Фантастических тварях".Общественное движение "Зов народа" обратилось в Минкульт РФ и Роскомнадзор с просьбой убрать фрагмент из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора".

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