«Ведомости» узнали о возможном подключении силовиков к системам видеонаблюдения в ТЦ

Силовиков могут подключить к системам видеонаблюдения в ТЦ, узнали «Ведомости». В Союзе торговых центров рассказали, что в начале февраля власти обсуждали появление регламента, который регулировал бы взаимодействие в том числе между объектами ретейла и силовыми ведомствами.
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