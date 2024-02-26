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Журнал о бизнесе и инвестициях

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«Ведомости» узнали о возможном подключении силовиков к системам видеонаблюдения в ТЦ

Силовиков могут подключить к системам видеонаблюдения в ТЦ, узнали «Ведомости». В Союзе торговых центров рассказали, что в начале февраля власти обсуждали появление регламента, который регулировал бы взаимодействие в том числе между объектами ретейла и силовыми ведомствами.

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