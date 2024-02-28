Секс, мозг, моногамия

Для ответа на вопрос, как связаны эти понятия, ученые из Техаса изучили поведение и мозговую активность прериевой полевки – одного из немногих млекопитающих, известных своей способностью к формированию долгосрочных моногамных отношений.
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