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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В магазинах взлетели цены на картофель, яблоки и помидоры. Мониторинг проводился в трёх городах региона с 11 по 17 марта: Волгограде, Камышине и Михайловке.

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