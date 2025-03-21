В магазинах взлетели цены на картофель, яблоки и помидоры. Мониторинг проводился в трёх городах региона с 11 по 17 марта: Волгограде, Камышине и Михайловке.
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В магазинах взлетели цены на картофель, яблоки и помидоры. Мониторинг проводился в трёх городах региона с 11 по 17 марта: Волгограде, Камышине и Михайловке.