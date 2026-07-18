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Суть Событий

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Девять стран призвали лишить МОК финансирования ЕС из-за допуска россиян, но они очевидно в меньшинстве

Девять стран призвали лишить МОК финансирования ЕС из-за допуска россиян, но они очевидно в меньшинстве

Ряд европейских стран предложили прекратить финансирование со стороны ЕС Международного олимпийского комитета (МОК) и других спортивных организаций, допустивших россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой.

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