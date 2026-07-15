Сотрудник ТЦК во Львове избил женщину, мешавшую мобилизовать мужчину

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК - аналог военкомата на Украине) во Львове избил женщину, которая пыталась помешать похищению мужчины полицейскими и неизвестными в камуфляже, сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
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