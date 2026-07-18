Уровень воды в Исети у Далматово может достигнуть 275 см

В Курганской области прогнозируется значительное повышение уровня воды в реке Исеть. Согласно данным Уральского гидрометцентра, в период с 20 по 22 июля у города Далматово уровень воды может достигнуть критической отметки в 275 сантиметров.
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