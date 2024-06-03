В Приморье женщина месяц почти не кормила новорожденную дочь

В Уссурийске местная жительница 1990 года рождения обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с жестоким обращением, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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