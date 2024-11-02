«Единая Россия» предлагает увеличить финансирование науки

Поправки «Единой России» ко второму чтению проекта федерального бюджета на трехлетний период стали главной темой для обсуждения на заседании программной комиссии с членами правительства, где выступил председатель партии Дмитрий Медведев.
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