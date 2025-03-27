Президент РФС: «В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Российский футбольный союз планирует обсудить с другими федерациями вопрос допуска до международных соревнований сборных России в кулуарах конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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