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Президент РФС: «В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России»

Президент РФС: «В кулуарах конгресса УЕФА будем обсуждать вопрос допуска сборных России»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что Российский футбольный союз планирует обсудить с другими федерациями вопрос допуска до международных соревнований сборных России в кулуарах конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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