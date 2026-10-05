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Аргументы недели

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Директор Сочинского Водоканала Денис Котиков рассказал, как прошёл сезон пиковых нагрузок

Директор Сочинского Водоканала Денис Котиков рассказал, как прошёл сезон пиковых нагрузок

Для систем водоснабжения и водоотведения Сочи летний сезон прошёл без кризисных моментов. Директор Сочинского Водоканала Денис Котиков рассказал о стабильной и бесперебойной работе в период пиковых нагрузок.

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