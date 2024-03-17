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Газета «Культура»

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В Москве откроется памятник Михаилу Ульянову

В Москве откроется памятник Михаилу Ульянову

27 марта в Москве состоится торжественная церемония открытия монумента, посвященного Михаилу Ульянову — народному артисту СССР, обладателю Ленинской и Государственных премий СССР и России, Герою Социалистического Труда, художественному руководителю Театра имени Евгения Вахтангова, сообщает ТГ-канал Театра Вахтангова.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Великий актер.Таким памятники надо ставить.
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