В Москве откроется памятник Михаилу Ульянову

27 марта в Москве состоится торжественная церемония открытия монумента, посвященного Михаилу Ульянову — народному артисту СССР, обладателю Ленинской и Государственных премий СССР и России, Герою Социалистического Труда, художественному руководителю Театра имени Евгения Вахтангова, сообщает ТГ-канал Театра Вахтангова.
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