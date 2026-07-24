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Карточку Овечкина продали за миллионы рублей

Карточку Овечкина продали за миллионы рублей

Коллекционная карточка капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина с его автографом продана на аукционе за 256 тысяч долларов (около 20,07 миллиона рублей).

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